РФ продолжает держать в Черном море ракетоноситель: какой возможен пуск "Калибров"

Российская Федерация продолжает удерживать в Черном море ракетоноситель, который несет угрозу обстрела для Украины. Сегодня, как и вчера, зафиксирован только один корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, 11 марта, в Черном море находится один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 4 корабля, 3 из которых носители крылатых ракет типа "Калибр", могут иметь общий залп до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;

в Азовское море - 9 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.