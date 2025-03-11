РФ продолжает держать в Черном море ракетоноситель: какой возможен пуск "Калибров"
Российская Федерация продолжает удерживать в Черном море ракетоноситель, который несет угрозу обстрела для Украины. Сегодня, как и вчера, зафиксирован только один корабль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.
Так, по состоянию на 06:00, 11 марта, в Черном море находится один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.
В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 4 корабля, 3 из которых носители крылатых ракет типа "Калибр", могут иметь общий залп до 26 ракет.
Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:
- в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
- в Азовское море - 9 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.
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