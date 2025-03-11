ua en ru
Вт, 11 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

РФ продолжает держать в Черном море ракетоноситель: какой возможен пуск "Калибров"

Вторник 11 марта 2025 07:30
UA EN RU
РФ продолжает держать в Черном море ракетоноситель: какой возможен пуск "Калибров" Фото: для Украины есть угроза обстрела (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Эдуард Ткач

Российская Федерация продолжает удерживать в Черном море ракетоноситель, который несет угрозу обстрела для Украины. Сегодня, как и вчера, зафиксирован только один корабль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Военно-морских сил ВСУ.

Так, по состоянию на 06:00, 11 марта, в Черном море находится один носитель "Калибров" с общим залпом до 4 ракет.

В то же время в Азовском море вражеские корабли отсутствуют. Однако 4 корабля, 3 из которых носители крылатых ракет типа "Калибр", могут иметь общий залп до 26 ракет.

Кроме того, за сутки в интересах страны-агрессора России проход Керченским проливом осуществили:

  • в Черное море - 4 судна, из них 1 продолжило движение в направлении пролива Босфор;
  • в Азовское море - 9 судов, из них 5 двигались из пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации", - добавили в ВМС.

РФ продолжает держать в Черном море ракетоноситель: какой возможен пуск &quot;Калибров&quot;

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
Сырский сделал заявление о ситуации в Курской области: грозит ли ВСУ окружение
DAILY
Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Живой щит. Смогут ли европейские миротворцы гарантировать безопасность в Украине