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РФ продовжує насичувати Запорізький напрямок технікою: названо важливу особливість

Ajnj^ РФ продовжує насичувати Запорізький напрямок технікою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують перекидати на Запорізький напрямок техніку. Головна особливість - все, як з-під конвеєра, настільки нове.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Військова складова. Продовжується насичення в напрям Бердянську. 
Зафіксовано колону з 15 вантажівок з БК. Що спадає до уваги - всі наче з-під конвеєра. Все нове", - каже він. 

Андрющенко зазначив, що це не ротація, злагодження або щось подібне.

"Ми неповний тиждень спостерігаємо за заведенням нових підрозділів з новим забеспеченням з території Росії. Переміщувані зникають з зони уваги в районі Приморського (Запорожська область)", - додав Андрющенко.

Не перший випадок

Російські окупанти захопили Маріуполь у лютому 2022 року. З того часу місто перетворилося на військовий хаб для перекидання техніки та живої сили на лінію фронту, зокрема на Запорізький напрямок.

Додамо, що така активізація спостерігається не вперше. Днями на Бердянський напрямок через Маріуполь російські війська перекинули велику кількість техніки. Її на лінію фронту кинули з Воронезької області РФ.

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