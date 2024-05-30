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РФ продолжает насыщать Запорожское направление техникой: названа важная особенность

Фото: РФ продолжает насыщать Запорожское направление техникой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают перебрасывать на Запорожское направление технику. Главная особенность - все как из-под конвейера, настолько новое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Военная составляющая. Продолжается насыщение в направлении Бердянска.
Зафиксирована колонна из 15 грузовиков из БК. Что привлекает внимание - все как из-под конвейра. Все новое", – говорит он.

Андрющенко отметил, что это не ротация, согласование или что-то подобное.

"Мы неполную неделю наблюдаем за введением новых подразделений с новым обеспечением с территории России. Перемещаемые исчезают из зоны внимания в районе Приморского (Запорожская область)", - добавил Андрющенко.

Не первый случай

Российские оккупанты захватили Мариуполь в феврале 2022 года. С того времени город превратился в военный хаб для переброски техники и живой силы на линию фронта, в частности, на Запорожское направление.

Добавим, что такая активизация наблюдается не впервые. На днях на Бердянское направление через Мариуполь российские войска перебросили большое количество техники. Ее на линию фронта кинули с Воронежской области РФ.

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