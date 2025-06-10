РФ продовжить обстріли України, щоб задовольнити своє населення, - експерт

Ступак звернув увагу, що Росії зараз потрібно закрити гештальт "відплати" за українські атаки на стратегічну авіацію і задовольнити своє населення.

Він нагадав, що коли українські воїни минулого року зайшли на територію Курської області, це викликало величезне невдоволення. Тоді "Z-спільнота" вимагала помсти і РФ вдалася до масованого удару. Після цього росіяни стали задоволеними.

Але, на думку експерта, зараз навіть після другого удару росіян задоволення серед росіян немає.

"Тому припускаю, що під таким брендом акції помсти росіяни, можливо, будуть ще атакувати Україну, західні регіони, ну і насамперед столицю. Чим більше диму, полум'я, тим більш задоволеним виглядатиме російське провоєнне населення", - вважає Ступак.