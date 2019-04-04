РФ продолжает задерживать суда в Азовском море

Россия продолжает блокаду Азовского моря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного редактора Black Sea News Андрея Клименко в Facebook.

По его словам, время задержания судов на входе в Азовское море в марте составляло в среднем 25,3 часа, на выходе - 33,7 часа.

"На входе в Азовское море - в среднем 25,3 часа, что является минимальным за весь период блокады, но все еще больше, чем в июле, в начале блокады Керченского пролива; на выходе из Азовского моря - рост после снижения в декабре-январе продолжается, в среднем задержка составила 33,7 часа, в феврале была 30,6 часа, в январе - 23,9", - отметил Клименко.

Он подчеркнул, что ни о каком "прекращении блокады речи не идет", продолжительность искусственного задерживания судов остается в 3-6 раз больше, чем до начала блокады Керченского пролива.

Кроме того, Клименко обнародовал общую статистику задержания судов за весь период блокады Россией Азовского моря.

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Напомним, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что морской отрасли Украины в целом нанесен ущерб в объеме порядка 10 млрд гривен из-за незаконной блокады Россией судоходства в Азовском море.

Добавим, бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что НАТО нужно создать "защитную сферу" с использованием морских и наземных систем, чтобы не дать ВМФ России заблокировать Одессу.