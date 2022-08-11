РФ продолжает обстреливать приграничье Украины со стороны Чернигова и Сум со своей территории

Россия продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Со стороны российских Неониловка и Теткино враг обстрелял территорию Новослободской общины из "Града", - говорится в сообщении.
К тому же, как говорят пограничники, по Белопольской общине россияне выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии.
"Огонь велся из населенного пункта Обод", - уточняют в пресс-службе.
Всего 10 августа под вражеским огнем оказались шесть общин Сумской области и две общины Черниговской области.
Как сообщалось, российские оккупанты 10 августа нанесли массированные удары по Сумской области. В результате атак враг, к счастью, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.
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