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РФ продолжает обстреливать приграничье Украины со стороны Чернигова и Сум со своей территории

Фото: РФ продолжает обстреливать границы Украины со стороны Чернигова и Сум (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталия Гурковская

Россия продолжает обстреливать приграничье Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Со стороны российских Неониловка и Теткино враг обстрелял территорию Новослободской общины из "Града", - говорится в сообщении.

К тому же, как говорят пограничники, по Белопольской общине россияне выпустили 13 снарядов из ствольной артиллерии.

"Огонь велся из населенного пункта Обод", - уточняют в пресс-службе.

Всего 10 августа под вражеским огнем оказались шесть общин Сумской области и две общины Черниговской области.

Как сообщалось, российские оккупанты 10 августа нанесли массированные удары по Сумской области. В результате атак враг, к счастью, жертв или пострадавших среди гражданского населения нет.

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