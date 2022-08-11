РФ продовжує обстрілювати прикордоння України з боку Чернігова та Сум зі своєї території

"З боку російських Неонілівка та Тьоткіно ворог обстріляв територію Новослобідської громади з "Граду", - йдеться в повідомленні.

До того ж, як кажуть прикордонники, по Білопільській громаді росіяни випустили 13 снарядів зі ствольної артилерії.

"Вогонь вівся з населеного пункту Обод", - уточнюють в прес-службі.

Загалом 10 серпня під ворожим вогнем опинилися шість громад Сумської області та дві громади Чернігівської області.