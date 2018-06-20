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В РФ продлили арест крымскотатарским предпринимателям Велиляеву и Бариеву

НовостиПолитика    20.06.2018 - 23:46
Фото: Велиляеву и Бариеву продлили арест
Фото: Велиляеву и Бариеву продлили арест

Арест продлен до 25 сентября

В Российской Федерации (РФ) продлили арест крымскотатарским предпринимателям Ресулю Велиляеву и Али Бариеву до 25 сентября. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

"Велиляеву и Бариеву арест продлили до 25 сентября. Намерены подать апелляцию", – рассказал адвокат.

Отметим, Велиляева и Бариева задержали в Крыму 26 апреля, когда в Белогорске​ российские силовики провели обыски в магазинах крымской торговой сети "Гузель" и фирмы "КрымОпт", принадлежащих Велиляеву. После обысков Ресуля Велиляева и Али Бариева вывезли из Крыма.

Так, Велиляева арестовали на 2 месяца и поместили в московское СИЗО Лефортово. Против него возбудили дело в Крыму по ст. 238 Уголовного кодекса России.

Напомним, ранее сообщалось, что подконтрольный России Раздольненский суд в Крыму продлил меру пресечения в виде содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху на два месяца.

Федеральная служба безопасности России задержала Балуха в 2016 году за активную проукраинскую позицию. Однако официальной причиной указано якобы хранение боеприпасов и тротиловых шашек.

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Теги публикации: Российская Федерация, Крым, арест, политзаключенные, Суд  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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