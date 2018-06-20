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У РФ продовжили арешт кримськотатарським підприємцям Велиляєву і Барієву

НовиниПолітика    20.06.2018 - 23:46
Фото: Велиляєву і Барієву продовжили арешт
Фото: Велиляєву і Барієву продовжили арешт

Арешт продовжений до 25 вересня

В Російській Федерації (РФ) продовжили арешт кримськотатарським підприємцям Ресулю Велиляєву і Алі Барієву до 25 вересня. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

"Велиляєву і Барієву арешт продовжили до 25 вересня. Мають намір подати апеляцію", – розповів адвокат.

Зазначимо, Велиляєва і Барієва затримали у Криму 26 квітня, коли в Білогірську російські силовики провели обшуки в магазинах кримської торговельної мережі "Гузель" і фірми "КримОпт", що належать Велиляєву. Після обшуків Ресуля Велиляєва і Алі Барієва вивезли з Криму.

Так, Велиляєва заарештували на 2 місяці і помістили в московське СІЗО Лефортово. Проти нього порушили справу в Криму за ст. 238 Кримінального кодексу Росії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що підконтрольний Росії Роздольненський суд в Криму продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Володимиру Балуху на два місяці.

Федеральна служба безпеки Росії затримала Балуха в 2016 році за активну проукраїнську позицію. Однак офіційною причиною зазначено нібито зберігання боєприпасів і тротилових шашок.

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Теги публікації: Російська Федерація, Крим, арешт, политзаключенные, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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