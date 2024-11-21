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У РФ припинили польоти половина літаків Airbus: у чому причина

Ілюстративне фото: у Росії припинили польоти половина літаків Airbus (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Одна з авіаційних компаній Російської Федерації призупинила використання половини авіапарку західних літаків Airbus A320neo та А321neo. Вона не може проводити їх ремонт та обслуговування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсантъ".

Як пише видання, 34 з 66 літаків A320/А321neo наразі не можуть виконувати перельоти. У них виявлено проблеми з двигунами. 

Зазначається, що технології цих літаків досить складні, тому через відсутність деталей провести обслуговування та ремонти двигунів неможливо. А деталі на території Росії відсутні через запроваджені санкції.  Через ці ж санкції російський власник літаків S7 не може придбати нові двигуни на заміну.

Відомо, що складна ситуація з літаками, які мають двигуни сімейства Pratt & Whitney PW1100G та типу LEAP. Перші не можуть оновити через відмову власників, а другі "виникають труднощі, хоча й не такі серйозні".

Варто зауважити, що авіапарк A320/А321neo становить близько 10% всього іноземного авіафлоту Росії. Тому проблема з літаками "критично вплинуть" на обсяг авіаперевезень у РФ. А виведення з ладу всіх A320/А321neo з експлуатації призведе до скорочення перевезень до 15% вже наступного року.

Airbus - це велика європейська аерокосмічна корпорація, що спеціалізується на виробництві літаків, космічної техніки та інших аерокосмічних продуктів. Компанія була заснована в 1970 році і стала одним із провідних виробників комерційних літаків у світі. Штаб-квартира Airbus розташований у Тулузі, Франція.

Санкції проти Росії

Раніше ми писали про те, що Велика Британія ввела санкції проти російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також їхнього керівника Ігоря Кириллова. Ці заходи пов’язані зі звинуваченнями у використанні хімічної зброї на території України.

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