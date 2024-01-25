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РФ пригнала до Криму напівзнищений "Оленегорский горняк": у ВМС назвали причину

Укрїна , Четвер 25 січня 2024 15:39
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РФ пригнала до Криму напівзнищений "Оленегорский горняк": у ВМС назвали причину Фото: ВМС ЗСУ пояснили причини прибуття підбитого корабля РФ Оленегорский горняк до берегів Криму (commons.wikimedia.org/User:Kora27)
Автор: Ярослава Борзова

Російські окупанти перекинули в Севастополь великий десантний корабель. Втім наразі він небоєздатний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил Збройних сил України Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

Як повідомив Плетенчук, великий десантний корабель, який росіяни пригнали в Севастополь, - це вже відомий "Оленегорский горняк".

Коментуючи учорашню інформацію від партизанського руху українців і кримських татар "Атеш", речник ВМС ЗСУ зауважив, що наразі є підтверджена інформація про те, що судно наразі перебуває у Севастопольській бухті.

Втім, після отриманих пошкоджень, судно перебуває у ремонті та кваліфіковане як небоєздатне.

"Скоріш за все, саме з цією метою, з Новоросійську його туди притягнули. Тому очікувати від нього якихось чергових подвигів не варто", - сказав Плетенчук.

Коментуючи можливість подальшого ремонту та виведення у бойовий стан корабля, речник військово-морських сил допустив, що такий сценарій можливий. Однак після значних отриманих ушкоджень у найближчій перспективі це все ж неможливо.

РФ пригнала до Криму напівзнищений &quot;Оленегорский горняк&quot;: у ВМС назвали причинуФото: підбитий корабель ВМФ РФ "Оленогорский горняк" (commons.wikimedia.org/User:Kora27)

Атака морських дронів на Новоросійськ

В ніч на 4 серпня морські дрони атакували портове місто Новоросійськ. Спочатку вибухи лунали в районі Південної Озерівки, а вже пізніше серія пролунала у Мисхако.

Міноборони Росії, як завжди, заявило про "відбиття" атаки, однак пізніше до мережі потрапили фотографії з пошкодженим кораблем.

Джерела агентства в СБУ підтвердили спецоперацію в бухті Новоросійська, внаслідок чого було пошкоджено десантний корабель "Оленегорский горняк".

Пізніше Плетенчук заявив, що пошкоджений дронами російський корабель може не повернутись до Північного флоту РФ.

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