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РФ пригнала в Крым полууничтоженный "Оленегорский горняк": в ВМС назвали причину

Украина, Четверг 25 января 2024 15:39
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РФ пригнала в Крым полууничтоженный "Оленегорский горняк": в ВМС назвали причину Фото: ВМС ВСУ объяснили причины прибытия подбитого корабля РФ Оленегорский горняк к берегам Крыма (commons.wikimedia.org/User:Kora27)
Автор: Ярослава Борзова

Российские оккупанты перебросили в Севастополь большой десантный корабль. Однако, пока он небоеспособен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

Как сообщил Плетенчук, большой десантный корабль, который россияне пригнали в Севастополь, – это уже известный "Оленегорский горняк".

Комментируя вчерашнюю информацию от партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш", спикер ВМС ВСУ отметил, что сейчас подтверждена информация о том, что судно находится в Севастопольской бухте.

Впрочем, после полученных повреждений, судно находится в ремонте и квалифицировано как небоеспособное.

"Скорее всего, именно с этой целью, из Новороссийска его туда привлекли. Поэтому ожидать от него каких-либо очередных подвигов не стоит", - сказал Плетенчук.

Комментируя возможность дальнейшего ремонта и вывода в боевое состояние корабля, представитель военно-морских сил допустил, что такой сценарий возможен. Однако после значительных полученных повреждений в перспективе это все же невозможно.

РФ пригнала в Крым полууничтоженный &quot;Оленегорский горняк&quot;: в ВМС назвали причинуФото: подбитый корабль ВМФ РФ "Оленогорский горняк" (commons.wikimedia.org/User:Kora27)

Атака морских дронов на Новороссийск

В ночь на 4 августа морские дроны атаковали портовый город Новороссийск. Сначала взрывы раздавались в районе Южной Озеровки, а уже позже серия прогремела в Мисхако.

Минобороны России, как всегда, заявило об "отражении" атаки, однако позже в сеть попали фотографии с поврежденным кораблем.

Источники агентства в СБУ подтвердили спецоперацию в бухте Новороссийска, в результате чего был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк".

Позже Плетенчук заявил, что поврежденный дронами российский корабль может не вернуться в Северный флот РФ.

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