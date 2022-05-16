UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ может прибегнуть к провокациям в Приднестровье, - Генштаб

Фото: армия РФ (facebook.com)
Автор: Евгений Прокопенко

В ВСУ считают, что Россия может прибегнуть к провокации на территории Приднестровья. Сейчас там все войска РФ продолжают находиться в полной боевой готовности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"На территории Приднестровского региона Республики Молдова обстановка осталась без существенных изменений. Личный состав подразделений оперативной группы российских войск продолжает находиться в повышенной степени боевой готовности. В регионе не исключается проведение провокаций российской стороной", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Напомним, усиление ракетных обстрелов Одессы и области со стороны России могут быть своеобразным предупреждением для Молдовы, а точнее - для президента государства Майи Санду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине