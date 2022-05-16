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РФ може вдатися до провокацій у Придністров'ї, - Генштаб

Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

В ЗСУ вважають, що Росія може вдатися до провокації на території Придністров'я. Нині там всі війська РФ продовжують перебувати у повній бойовій готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"На території Придністровського регіону Республіки Молдова обстановка залишилась без суттєвих змін. Особовий склад підрозділів оперативної групи російських військ продовжує перебувати у підвищеному ступені бойової готовності. В регіоні не виключається проведення провокацій російською стороною", - йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Нагадаємо, посилення ракетних обстрілів Одеси та області з боку Росії можуть бути своєрідним попередженням для Молдови, а точніше - для президента держави Майї Санду.

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