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РФ превратит все в руины. От победы Украины зависит существование Донбасса, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Если Российской Федерации удастся реализовать свои планы, ей хватит артиллерии, чтобы сравнять Донбасс с землей. Чтобы не допустить этого, Украина продолжит защищать свои земли.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского.

"Оборона нашей земли, защита наших людей - это буквально борьба за жизнь. Для Лисичанска, Северодонецка, Попасной, Краматорска, Славянска, Марьинки и всех других городов и общин Донбасса, которые российские войска хотят превратить в руины. В этой войне решается абсолютно все. Только если Украина выстоит они будут жить. Если же российским захватчикам удастся реализовать их планы хотя бы частично, то у них еще хватит артиллерии и авиации, чтобы разрушить до камней весь наш Донбасс, как они это уже сделали с Мариуполем", - заявил президент.

Как отметил Зеленский, оккупанты продолжают обстреливать Мариуполь, обвиняя в этом местных жителей и защитников города. По его словам, даже нацисты не были столь циничными, как российские захватчики.

"Просто русский концлагерь посреди руин и порядки в оккупантов в той части Мариуполя, которую они, к сожалению, пока что контролируют, не существенно отличается от того, что делали нацисты на захваченной территории востока Европы. Но российским военным удается быть даже циничнее нацистов. Тогдашние захватчики хотя бы не рассказывали, что это мариупольцы и защитники города сами себя обстреливали и убивали", - отметил президент.

Война России против Украины длится шестьдесят пять дней. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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