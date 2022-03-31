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РФ предложила ЕС открыть счета в российских банках для оплаты газа в рублях, - СМИ

Фото: Россия предложила ЕС открыть рублевые счета в банках (sputnik by)
Автор: Наталья Юрченко

Россия предложила для "недружественных" европейских стран новую схему расчета за газ. РФ хочет, чтобы покупателям газа из ЕС открыли в российских банках рублевые счета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РБК.

"Предложенная схема требует обязательного открытия счетов в российских рублях в российском банке иностранным покупателем российского газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в "Газпроме" подтвердили, что оплата за энергоресурсы должна осуществляться исключительно в рублях.

Напомним, что Россия с 31 марта вводит рублевый расчет за газ для западных стран.

Однако страны G7 отказались платить "Газпрому" в рублях, заявив, что это нарушение действующих контрактов.

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