РФ запропонувала ЄС відкрити рахунки в російських банках для оплати газу в рублях, - ЗМІ

Росія запропонувала для "недружніх" європейських країн нову схему розрахунку за газ. РФ хоче, щоб покупцям газу з ЄС відкрили в російських банках рублеві рахунки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.
"Запропонована схема вимагає обов'язкового відкриття рахунків в російських рублях в російському банку іноземним покупцем російського газу", - йдеться в повідомленні.
Відзначається, що в "Газпромі" підтвердили, що оплата за енергоресурси повинна здійснюватися виключно в рублях.
Нагадаємо, що Росія з 31 березня вводить рублевий розрахунок за газ для західних країн.
Однак країни G7 відмовилися платити "Газпрому" в рублях, заявивши, що це порушення діючих контрактів.
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