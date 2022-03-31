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РФ запропонувала ЄС відкрити рахунки в російських банках для оплати газу в рублях, - ЗМІ

Фото: Росія запропонувала ЄС відкрити рублеві рахунки в банках (sputnik by)
Автор: Наталія Юрченко

Росія запропонувала для "недружніх" європейських країн нову схему розрахунку за газ. РФ хоче, щоб покупцям газу з ЄС відкрили в російських банках рублеві рахунки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на РБК.

"Запропонована схема вимагає обов'язкового відкриття рахунків в російських рублях в російському банку іноземним покупцем російського газу", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що в "Газпромі" підтвердили, що оплата за енергоресурси повинна здійснюватися виключно в рублях.

Нагадаємо, що Росія з 31 березня вводить рублевий розрахунок за газ для західних країн.

Однак країни G7 відмовилися платити "Газпрому" в рублях, заявивши, що це порушення діючих контрактів.

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