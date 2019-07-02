В РФ из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 человек

В России 1 июля при пожаре на глубоководном аппарате Министерства обороны страны погибли 14 подводников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское ведомство.

Сообщается, что пожар возник во время проведения биометрических измерений на научно-исследовательском глубоководном аппарате.

"1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар. 14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения", - заявили в Минобороны РФ.

По данным российского ведомства, глубоководный аппарат находится в военно-морской базе Североморск. На настоящий момент очаг возгорания ликвидирован. Причины произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее в России при посадке вновь загорелся самолет. За медицинской помощью после аварийной посадки Ан-24 авиакомпании "Ангара" в аэропорту Нижнеангарска обратился 31 человек.

До этого в Махачкале (Дагестан, Российская Федерация) произошел взрыв на нефтяном танкере, сообщалось о не менее двух погибших.