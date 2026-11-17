Обстріли Києва

Нагадаємо, що цієї ночі росіяни вже атакували Київ балістикою. За словами мера столиці Віталія Кличка, ворог влучив у Північний та Південний мости.

Окрім того, росіяни пошкодили системи критичної інфраструктури. Через це у деяких районах столиці виникли перебої з водою і теплом.