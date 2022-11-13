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РФ повертає у школи військовий вишкіл. Британська розвідка пояснила, навіщо це Кремлю

Фото: у РФ повертаються у школи військовий вишкіл (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський уряд повертає у школи військовий вишкіл, який скасували ще у 1993 році. Це допоможе підготувати молодь до призову у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Великобританії у Twitter.

Зазначається, що 9 листопада міністр освіти РФ Сергій Кравцов заявив, що військовий вишкіл повернеться в російські школи з вересня 2023 року. Школярів будуть навчати за програмою радянських часів, яка включаю підготовку до хімічних чи ядерних атак, надання першої допомоги та стрільбу з автоматів Калашникова.

Російські чиновники намагалися відновити військовий вишкіл у школах ще з 2014 року, коли РФ окупувала Крим.

Британська розвідка пояснює, що таким чином у Росії хотіли покращити підготовку призовників. Проте за вісім років ситуація не змінилася.

Міноборони РФ своєю чергою підтримує цей процес, заявляючи, що цьому навчанню має приділятися не менше 140 годин на навчальний рік. Таким чином, ймовірно, у Росії хочуть збільшити кількість призовників та покращити їх навички ще до призову на службу в армії.

"Ця ініціатива також, ймовірно, буде частиною більш широкого проекту з прищеплення російському населенню ідеології патріотизму та довіри до державних інститутів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Росії вже готуються до другої хвилі мобілізації, а чоловіки почали отримувати повістки з датами наступного року.

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