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У РФ готують другу хвилю мобілізації. Росіяни отримують повістки з датами 2023 року

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Москва, Четвер 03 листопада 2022 10:47
У РФ готують другу хвилю мобілізації. Росіяни отримують повістки з датами 2023 року Фото: у Росії вже готують другу хвилю мобілізації (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії готуються до другої хвилі мобілізації, яка може розпочатися одразу після завершення осіннього призову. При цьому росіяни вже одержують повістки з датами наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Можемо пояснити".

За даними видання, у Кремлі готуються, що потік російських чоловіків на війну стане безперервним. Тому друга хвиля мобілізації неминуча.

"Я не знаю точних термінів, але нова мобілізація в Росії може початися скоро, можливо, вже взимку", - розповів співрозмовник, близький до Кремля.

Друге джерело видання підтвердило, що мобілізацію в РФ можуть відновити після новорічних свят.

"Зрозуміло, що люди знадобляться ще, незрозуміло лише, скільки їх буде", - додав співрозмовник.

При цьому у Росії вже почали роздавати повістки з датами наступного року. Відомо щонайменше про три такі випадки.

"Такий випадок стався з власником мобілізаційної броні для співробітників IT-сфери з Нижнього Новгорода: 28-річний чоловік сходив у військкомат і отримав повістку на 30 березня 2023 року", - йдеться в матеріалі.

Схожий випадок стався у Москві. Чоловікові, який раніше служив у розвідці, сказали у військкоматі, що його призвуть у другу хвилю мобілізації після Нового року.

Крім того, про нову хвилю мобілізації раніше заявляли губернатори прикордонних Ростовської, Курської та Воронезької областей РФ. Однак у Кремлі спростували їхні слова.

Нагадаємо, що 31 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про завершення мобілізації до РФ, проте офіційного указу не було.

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