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РФ потребовала прекратить рекламу акций на YouTube

Новости » Общество    11.08.2019 - 17:46
РФ потребовала прекратить рекламу акций на YouTube
Фото: митинг в Москве (twitter.com/OgonWatch/)

Роскомнадзор направил в Google требование принять меры по недопущению рекламирования акций

Роскомнадзор направил в Google письмо с требованием принять меры по недопущению рекламы несогласованных массовых акций через видеохостинг YouTube. Об этом сообщают росСМИ.

В РФ заявили, что ряд структур, имеющих YouTube-каналы, "приобретают у видеохостинга рекламные инструменты, такие как push-уведомления, с целью распространения информации о незаконных массовых мероприятиях", которые в том числе направлены на срыв выборов в стране.

Указывается, что подобные push-уведомления приходят также пользователям, которые не подписаны на YouTube-каналы данных структур.

Также отмечается, что если Google не примет должные меры, это будет расценено как "вмешательство в суверенные дела государства, а также враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов" в стране, указано в сообщении Роскомнадзора.

Напомним, в Москве на массовой согласованной акции протеста "За честные выборы" в субботу, 10 августа, задержали 244 участника демонстрации. Также сообщается, что известно о шестерых митингующих, которых избили сотрудники полиции при задержании. Кроме того, были задержаны трое журналистов. Всем задержанным вменяют нарушение правил участия в акции.

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