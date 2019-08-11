РФ зажадала припинити рекламу акцій на YouTube

Фото: мітинг в Москві (twitter.com/OgonWatch/)

Роскомнагляд направив в Google вимога вжити заходів щодо недопущення рекламування акцій

Роскомнагляд направив в Google лист з вимогою вжити заходів по недопущенню реклами неузгоджених масових акцій через відеохостинг YouTube. Про це повідомляють росЗМІ.

В РФ заявили, що ряд структур, що мають YouTube-канали, "набувають у відеохостингу рекламні інструменти, такі як push-повідомлення, з метою поширення інформації про незаконних масових заходах", які в тому числі спрямовані на зрив виборів у країні.

Вказується, що подібні push-повідомлення приходять також користувачам, які не підписані на YouTube-канали даних структур.

Також зазначається, що якщо Google не вживе належних заходів, це буде розцінено як втручання у суверенні справи держави, а також вороже вплив і перешкоджання проведенню демократичних виборів в країні, - зазначено у повідомленні Роскомнагляду.



Нагадаємо, в Москві на масової узгодженої акції протесту "За чесні вибори" в суботу, 10 серпня, затримали 244 учасника демонстрації. Також повідомляється, що відомо про шістьох мітингувальників, яких побили співробітники поліції при затриманні. Крім того, були затримані троє журналістів. Всім затриманим закидають порушення правил участі в акції.