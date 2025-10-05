UA

Війна в Україні

РФ влучила в житлові будинки, в місті пожежі і жертви: все про нічну атаку на Запоріжжя

Фото: кількість постраждалих у Запоріжжі постійно зростає (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти в ніч на 5 жовтня здійснили комбіновану атаку на Запоріжжя. Ворог влучив у будинки, попередньо, є жертви.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про нічний удар по Запоріжжю.

Головне:

  • росіяни запустили "Шахеди" і КАБи;
  • ворог влучив у будинки, по території підприємства, виникли пожежі;
  • в місті через атаку РФ перебої зі світлом та водою;
  • через обстріл постраждали 6 осіб, одна людина загинула;

Чим били росіяни

За даними глави Запорізької ОВА Івана Федорова, починаючи з 01:13 було зафіксовано ударні дрони росіян, які рухалися в напрямку міста. Згодом була інформація про роботу ППО.

Трохи більше, ніж через годину після фіксації дронів, для області та Запоріжжя з'явилася загроза застосування керованих авіабомб. У місті було чути гучні вибухи.

Наслідки обстрілу

"Ворог наніс щонайменше 10 ударів шахедами та керованими авіабомбами: в деяких районах перебої зі світлом та водою", - інформував Федоров о 02:51.

Згодом стало відомо, що у місті зафіксовано влучання у житлові будинки, виникли пожежі, і на території одного з підприємств теж пожежа через атаку РФ.

 

Постраждалі

Кількість постраждалих у Запоріжжі постійно зростає. Спочатку було відомо про двох, пізніше про чотирьох, а наразі вже шість поранених. Серед них - 16-річна дівчина.

Окрім того, одна людина загинула.

При підготовці матеріалу використовувались дані Повітряних сил та інформація від місцевої влади.

Російська ФедераціяЗапоріжжяВійна в Україні