РФ навсегда потеряла замороженные золотовалютные резервы, - советник Зеленского

Эксперт отметил, что из 650 миллиардов долларов резервов, которые были у России до начала полномасштабного вторжения в Украину, около 325 миллиардов были заморожены в странах США и Евросоюза.

Устенко рассказал, что наша страна ведет активные переговоры, чтобы данные средства стали первым траншем в Фонд восстановления Украины после победы.

"Эти средства навсегда утрачены Россией", - объяснил он.

Что касается оставшихся в РФ 300 млрд долларов, то из них половина - золото. Но на него тоже были введены санкции, поэтому продать драгметалл Москва сможет лишь внутри своей страны, да и на него нет большого спроса на внутреннем рынке.

Таким образом, продолжил эксперт, на счету самого Центробанка РФ остается примерно 150 млрд долларов. Руководство страны может попытаться их использовать, чтобы попытаться закрыть долги и, вероятно, закупить критический импорт, считает Устенко.

"Но я не уверен, что именно это они будут делать. Россия будет пытаться сохранить эти средства. Ведь если пойдет уменьшение золотовалютных резервов, то это будет означать резкое проседание рубля", - добавил он.