У РФ поскаржилися на атаки дронів: під ударом аеродром, склад та нафтобаза

Оновлено 10.00. БПЛА, нібито, знову вдарив по Михайлівському гірничо-збагачувальному комбінату ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області.

"На місці працюють екстрену службу. Інформації про постраждалих немає", - зазначили у Telegram-каналі 112.

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Воронезька область

Так, за даними Baza, безпілотник ЗСУ спробував атакувати військовий аеродром "Балтімор" у Воронежі.

"БПЛА був збитий засобами ППО за пару кілометрів від аеродрому", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Telegram-каналу, ще два дрони намагалися атакувати нафтобазу в Аннінському муніципальному районі області.

"Перший - о 7 ранку, а другий - через годину. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також звалився на території нафтобази", - додали в Baza.

Нібито безпілотників також було знищено.

Курська область

Також БПЛА атакував Михайлівський гірничо-збагачувальний комбінат ім. А.В. Варичева у Залізногірську Курської області.

"Безпілотник потрапив прямо резервуар з паливом на території підприємства, зараз пожежники намагаються ліквідувати спалах", - уточнили в Telegram-каналі 112.

Бєлгородська область

Крім того, система ППО, нібито, збила український безпілотник біля села Ближнє у Бєлгородській області.

Масштабні атаки дронів у Росії

Протягом останніх місяців у РФ фіксують велику кількість пожеж та атак дронів, які часто трапляються як у Москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах, нафтобазах.

У Бєлгородській області РФ пролунав вибух 5 березня. Епіцентром вибуху, за яким сталася пожежа, стала нафтобаза. Джерело РБК-Україна у спецслужбах повідомило, що атаку на нафтобазу в Бєлгородській області організувало ГУР МО. За словами співрозмовника, удари були зроблені дронами українського виробництва.

Нагадаємо, у лютому 2024 року в Москві сталася пожежа на заводі "МіГ", який займається повним обслуговуванням - від конструювання до ремонту - однойменних винищувачів-носіїв "Кинджалів", що беруть участь в ударах по Україні.