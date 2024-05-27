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РФ посилює Запорізький напрямок: зафіксовано велике перекидання техніки (відео)

Фото: РФ посилює Запорізький напрямок технікою (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталія Гурковська

На Бердянський напрямок через Маріуполь російські війська перекинули велику кількість техніки. Її на лінію фронту кинули з Воронезької області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.

"Воронежська область. Велике перекладання в бік Ростову зафіксовано нашим "Спротивом", - розповів він.

За його даними, у залізничному ешелоні щонайменше 17 одиниць МТЛБ одним составом та другий повний состав вантажівок. 

"В подальшому ці вантажівки ідентифіковано, як перекинуті в Бердянський напрямок через Маріуполь. Це підтверджує нашу гіпотезу про посилення Запорізького напрямку", - додав Андрющенко.

Ситуація на фронті

За даними Інституту вивчення війни, за минулу добу на заході Запорізької області продовжились позиційні бої, але підтверджених змін на лінії фронту не зафіксовано.

Бої велися у Роботиного:

  • на схід від Роботиного - у Вербового;
  • на північ від Роботиного - біля Малої Токмачки;
  • на північний захід від Роботиного - біля Новоандріївки.

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Російська ФедераціяЗапоріжжяЗапорізька областьВійна в Україні