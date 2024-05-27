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РФ усиливает Запорожское направление: зафиксировано большую переброску техники (видео)

Фото: РФ усиливает Запорожское направление техникой (t.me/andriyshTime)
Автор: Наталия Гурковская

На Бердянское направление через Мариуполь российские войска перебросили большое количество техники. Ее на линию фронта кинули с Воронежской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Воронежская область. Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим "Сопротивлением", - рассказал он.

По его данным, в железнодорожном эшелоне минимум 17 единиц МТЛБ одним составом и второй полный состав грузовиков. 

"В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные в Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожского направления", - добавил Андрющенко.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, за прошедшие сутки на западе Запорожской области продолжились позиционные бои, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Бои велись у Работиного:

  • к востоку от Работиного - у Вербового;
  • к северу от Работиного - у Малой Токмачки;
  • к северо-западу от Работиного - у Новоандреевки.

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