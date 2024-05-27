РФ усиливает Запорожское направление: зафиксировано большую переброску техники (видео)

"Воронежская область. Большая переброска в сторону Ростова зафиксирована нашим "Сопротивлением", - рассказал он.

По его данным, в железнодорожном эшелоне минимум 17 единиц МТЛБ одним составом и второй полный состав грузовиков.

"В дальнейшем эти грузовики идентифицированы, как переброшенные в Бердянское направление через Мариуполь. Это подтверждает нашу гипотезу об усилении Запорожского направления", - добавил Андрющенко.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны, за прошедшие сутки на западе Запорожской области продолжились позиционные бои, но подтвержденные изменения на линии фронта не зафиксированы.

Бои велись у Работиного: