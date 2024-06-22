РФ посилює свої сили під Харковом військовими зі стратегічної глибини країни

"Наразі відомо про те, що ворог здійснює чергову спробу ротації своїх підрозділів на Харківському напрямку у районах Тихого, Глибокого та Вовчанська, а також планує приєднати до свого корпусу, який діє на напрямку Харкова, підрозділи окремої 9-ї мотострілецької бригади 51-ї армії РФ", - сказав він.

За його словами, дана бригада перекидається зі стратегічної глибини російської території. Зараз Росія намагається підсилити своє угруповання військ не лише на Харківському напрямку, а й по всій лінії фронту.

"Але у ворога це вкрай погано виходить, бо можливості нашої артилерії, а також інших засобів вогневого ураження дальньої дії, посилилися. Відтак зараз існує певний паритет вогневого ураження і наша артилерія працює на повну силу", - зазначив він.

Ситуація на фронті

У травні російські війська розпочали наступ у Харківській області з метою захоплення Вовчанська і просування до Харкова через Липці. Однак цей план росіянам не вдалося реалізувати.

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, основні бойові дії противника спостерігаються в районі Покровського напрямку. Тільки сьогодні російські війська провели понад 20 атак на позиції українських військових там.

Нещодавно, речник оперативно-стратегічного угрупування військ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що російські війська призупинили свої бойові дії в Харківській області.

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