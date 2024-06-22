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РФ усиливает свои силы под Харьковом военными со стратегической глубины страны

Иллюстративное фото: русский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация планирует присоединить к своему корпусу, действующему в направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии РФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер ОТУВ "Харьков" Юрий Повх в эфире национального телемарафона.

"В настоящее время известно о том, что враг предпринимает очередную попытку ротации своих подразделений на Харьковском направлении в районах Тихого, Глубокого и Волчанская, а также планирует присоединить к своему корпусу, который действует на направлении Харькова, подразделения отдельной 9-й мотострелковой бригады 51-й армии. РФ", - сказал он.

По его словам, данная бригада опрокидывается со стратегической глубины российской территории. Сейчас Россия пытается усилить свою группировку войск не только в Харьковском направлении, но и по всей линии фронта.

"Но у врага это крайне плохо получается, потому что возможности нашей артиллерии, а также других средств огневого поражения дальнего действия усилились. Следовательно, сейчас существует определенный паритет огневого поражения и наша артиллерия работает в полную силу", - отметил он.

Ситуация на фронте

В мае российские войска начали наступление в Харьковской области с целью захвата Волчанска и продвижения в Харьков через Липцы. Однако этот план россиянам не удалось реализовать.

Согласно информации Генерального штаба ВСУ, основные боевые действия противника наблюдаются в районе Покровского направления. Только сегодня российские войска провели более 20 атак на позиции украинских военных там.

Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин заявил, что российские войска приостановили свои боевые действия в Харьковской области.

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ХарьковВойна России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ