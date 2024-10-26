РФ посилює мобілізацію на окупованих територіях України, - ЦНС

Російські загарбники посилюють мобілізацію на окупованих територіях України. Наразі "вербувальники" стали особливо "активними".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
Інформаційний ресурс зазначив, що рейди по громадських місцях та фільтраційні заходи на блокпостах відбуваються щодня. Чергова така "облава" відбулася в Приморському районі тимчасово окупованого Маріуполя.
Особливу увагу ворог приділяє молодим чоловікам. Так, представники окупаційної "влади" запитують людей про їх діяльність, місце роботи та ставлення до так званої "спеціальної військової операції". У разі, якщо чоловікам не вдається уникнути рекрутерів, вони змушені вислуховувати лекцію про патріотизм та "переваги" служби в армії РФ.
"Та не єдиними пропагандистськими гаслами. Російська окупаційна адміністрація створила умови, коли чоловіки можуть отримати російський паспорт тільки через фейкові військкомати", - йдеться у повідомленні.
Також у ЦНС додали, що нещодавно було опубліковано дослідження щодо тривалості завербованих російських військових. І ті контрактники, які потрапляють на фронт у зв'язку з підписанням відповідного документу у тюрмі, живуть не більше восьми місяців.
В кінці публікації Центр національного спротиву закликав мешканців тимчасово окупованих територій уникати ризику бути мобілізованими до армії РФ.
Нагадаємо, що в окупованому Старобільську Луганської області окупанти організували пропагандистські рейди місцевими школами. Старшокласників агітують вступити до лав ЗС РФ та обіцяють гроші.
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