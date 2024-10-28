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РФ посилює енергетичний терор. В "Енергоатомі" заявили про загрозу Хмельницькій АЕС

Понеділок 28 жовтня 2024 14:30
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РФ посилює енергетичний терор. В "Енергоатомі" заявили про загрозу Хмельницькій АЕС Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація (РФ) посилює енергетичний терор. Російський безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed пролетів критично близько від одного з енергоблоків Хмельницької атомної електростанції (АЕС).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

Зазначається, що провокація з боку ворога сталась сьогодні, 28 жовтня, близько о шостій ранку.

Як відзначає "Енергоатом", з настанням осінньо-зимового періоду росіяни посилюють енергетичний терор українських АЕС, а також створюють нові ризики для безпечної експлуатації атомних об’єктів.

"Ворог свідомо порушує принципи ядерної та радіаційної безпеки АЕС, вдаючись до відвертого тероризму. Це необхідно зупинити якнайшвидше, адже наслідки може відчути увесь континент", - заявив голова "Енергоатому" Петро Конін.

Окупація Запорізької АЕС

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС), розташована поблизу міста Енергодар у Запорізькій області України, є найбільшою атомною електростанцією в Європі. З початку російського повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році станція опинилася під російською окупацією, що значно підвищило ризики для її безпеки та стабільної роботи.

Російські війська регулярно використовують територію ЗАЕС як військову базу, що створює ризик радіаційних інцидентів, оскільки обстріли навколишньої території можуть призвести до пошкодження об’єктів станції.

Цього жовтня, вдруге за місяць, ЗАЕС втратила підключення до своєї єдиної резервної лінії електропередач напругою 330 кіловольтів (кВ)

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