РФ усиливает энергетический террор. В Энергоатоме заявили об угрозе Хмельницкой АЭС

Российская Федерация (РФ) усиливает энергетический террор. Сегодня, 28 октября, российский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Отмечается, что провокация со стороны врага произошла около шести утра.

Как отмечает "Энергоатом", с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС, а также создают новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент", - заявил глава "Энергоатома" Петр Конин.

Оккупация Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), расположенная вблизи города Энергодар в Запорожской области Украины, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году станция оказалась под российской оккупацией, что значительно повысило риски для ее безопасности и стабильной работы.

Российские войска регулярно используют территорию ЗАЭС как военную базу, что создает риск радиационных инцидентов, поскольку обстрелы окружающей территории могут привести к повреждению объектов станции.

В октябре этого года, второй раз за месяц, ЗАЭС потеряла подключение к своей единственной резервной линии электропередач напряжением 330 киловольтов (кВ).