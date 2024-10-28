ua en ru
Пн, 28 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ усиливает энергетический террор. В Энергоатоме заявили об угрозе Хмельницкой АЭС

Понедельник 28 октября 2024 14:30
UA EN RU
РФ усиливает энергетический террор. В Энергоатоме заявили об угрозе Хмельницкой АЭС Иллюстративное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация (РФ) усиливает энергетический террор. Сегодня, 28 октября, российский беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed пролетел критически близко от одного из энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции (АЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

Отмечается, что провокация со стороны врага произошла около шести утра.

Как отмечает "Энергоатом", с наступлением осенне-зимнего периода россияне усиливают энергетический террор украинских АЭС, а также создают новые риски для безопасной эксплуатации атомных объектов.

"Враг сознательно нарушает принципы ядерной и радиационной безопасности АЭС, прибегая к откровенному терроризму. Это необходимо остановить как можно быстрее, ведь последствия может почувствовать весь континент", - заявил глава "Энергоатома" Петр Конин.

Оккупация Запорожской АЭС

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС), расположенная вблизи города Энергодар в Запорожской области Украины, является крупнейшей атомной электростанцией в Европе. С начала российского полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году станция оказалась под российской оккупацией, что значительно повысило риски для ее безопасности и стабильной работы.

Российские войска регулярно используют территорию ЗАЭС как военную базу, что создает риск радиационных инцидентов, поскольку обстрелы окружающей территории могут привести к повреждению объектов станции.

В октябре этого года, второй раз за месяц, ЗАЭС потеряла подключение к своей единственной резервной линии электропередач напряжением 330 киловольтов (кВ).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЭС Энергоатом
NEWS
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
Россияне потеряли за сутки рекордное количество солдат и артсистем, - Генштаб
DAILY
Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол Великобритании Мартин Харрис: Россия не дает ни единого сигнала о справедливом мире