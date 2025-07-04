ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

РФ поширює фейковий лист від Шмигаля про "евакуацію": у ЦПД розкрили мету провокації

П'ятниця 04 липня 2025 13:37
UA EN RU
РФ поширює фейковий лист від Шмигаля про "евакуацію": у ЦПД розкрили мету провокації Фото: Росія поширює фейковий наказ Шмигаля (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські пропагандисти розповсюджують сфальсифікований документ, який нібито підписав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У листі від 30 червня 2025 року йдеться про підготовку до евакуації центральних органів влади на захід України "у зв’язку з втратою територій".

За інформацією Центру протидії дезінформації, цей документ є повністю фейковим і створений з метою посіяти паніку у суспільстві.

Лист не було зареєстровано у Департаменті забезпечення документообігу при Кабінеті Міністрів, а також у ньому виявлено численні орфографічні помилки.

У документі йдеться про нібито доручення готувати приміщення у західних областях для передислокації, скорочення штатів на 10% через ліквідацію посад на тимчасово окупованих територіях та надання списків звільнених мобілізаційного віку працівників до територіальних центрів комплектування.

РФ поширює фейковий лист від Шмигаля про &quot;евакуацію&quot;: у ЦПД розкрили мету провокації

Центр наголошує, що подібні інформаційні операції ворога спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні та закликає не піддаватися на маніпуляції, а довіряти виключно офіційним джерелам.

Нагадаємо, що Російська пропагандистська машина активізує зусилля одразу за кількома напрямками.

Зокрема, Кремль знову намагається дискредитувати євроінтеграційний курс України, мобілізаційні процеси в ЗСУ та водночас просуває антизахідну риторику на тлі саміту БРІКС, санкцій ЄС і ескалації між США та Іраном.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні Фейки
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні