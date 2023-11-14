РФ поширила фейк про провал контрнаступу ЗСУ через польське видання

Нещодавно у ЗМІ почала з'являтись інформація, що в Польщі заявили, ніби "російське командування зламало хребет українську наступу на Запоріжжі".

За даними журналістів, командувач угрупуванням збройних сил РФ на Запорізькому напрямку генерал-полковник Олександр Романчук ніби-то заявив, що "зірвав хребет" наступу України. Його підрозділ ніби-то заманив військовослужбовців ЗСУ у пастку.

Однак видання Myśl Polska давно відоме своїми проросійськими публікаціями. Воно часто публікувало російські фейки та підтримувало російські наративи. Наприклад, нещодавно писало про те, що "Польща готується до війни через поразку України".

Керівником видання є Ян Енгельгард, який просував у Польщі книжки російського націоналіста Олександра Дугіна та називав війну в Україні "спецоперацією". При цьому одним з редакторів сайту є колишній польський депутат Матеуш Піскорський, якого у 2016 році звинуватили у шпигунстві на користь Росії та Китаю.

"Тож довіряти такому джерелу не варто - на сайті публікують наративи, вигідні Кремлю, і нічого спільного з реальністю вони не мають", - пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Нещодавно до мережі потрапило відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, де він нібито закликає українців до "перевороту", а військових - "не підкорятися злочинним наказам влади".

Зокрема терористи за допомогою штучного інтелекту створили цілі сюжети про нібито відключення світла в Україні. Такі ролики поширювали у соцмережах.

Про те як відрізнити брехню, можна прочитати за посиланням.

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