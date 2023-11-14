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РФ распространила фейк о провале контрнаступления ВСУ через польское издание

Иллюстративное фото: РФ распространила фейк о провале контрнаступления ВСУ через польское издание (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия распространила очередной фейк по поводу провала контрнаступления ВСУ. Для этого РФ использовала польское издание Myśl Polska.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Недавно в СМИ начала появляться информация, что в Польше заявили, что "российское командование сломало хребет украинское наступления на Запорожье".

По данным журналистов, командующий группировкой вооруженных сил РФ на Запорожском направлении генерал-полковник Александр Романчук якобы заявил, что "сорвал позвоночник" наступления Украины. Его подразделение якобы заманило военнослужащих ВСУ в ловушку.

Однако издание Myśl Polska давно известно своими пророссийскими публикациями. Оно часто публиковало русские фейки и поддерживало русские нарративы. Например, недавно писало о том, что "Польша готовится к войне из-за поражения Украины".

Руководителем издания Ян Энгельгард, который продвигал в Польше книги российского националиста Александра Дугина и называл войну в Украине "спецоперацией". При этом одним из редакторов сайта является бывший польский депутат Матеуш Пискорский, которого в 2016 году обвинили в шпионаже в пользу России и Китая.

"Поэтому доверять такому источнику не стоит - на сайте публикуют нарративы, выгодные Кремлю, и ничего общего с реальностью у них нет", - пишет Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".

В частности, террористы с помощью искусственного интеллекта создали целые сюжеты о якобы отключении света в Украине. Такие ролики распространялись в соцсетях.

О том как отличить ложь, можно прочесть по ссылке.

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