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РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии на Украину, - посол Германии

Новина українською →
Украина, Понедельник 29 ноября 2021 12:32
РФ понесет огромные потери в случае прямой агрессии на Украину, - посол Германии Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (facebook.com/deutschebotschaftkiew)
Автор: Иванна Шовкун

В случае нападения России на Украину она понесет большие потери. Это связано с тем, что украинские войска в настоящее время гораздо сильнее, чем в 2014 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Германии в Украине Анки Фельдгузен в интервью "Интерфакс-Украина".

Посол отметила, что не знает, есть ли у России намерения атаковать Украину.

"То, чего Россия всегда хочет - это, чтобы мы, наши сограждане, украинцы очень много о них думали, тратили энергию, время, нервы, спрашивая себя о том, произойдет ли что-нибудь", - сказала Фельдгузен.

Она подчеркнула, что опасения по поводу нападения РФ были еще с 2014 года.

"Как очень многие украинцы, многие сотрудники нашего посольства, я помню тогдашнюю ситуацию, и это меня отличает от других дипломатов. Я, может быть, немного спокойнее только потому, что я это уже видела. Было очень много мнений, что Россия может усилить агрессию. У нас были такие опасения и в апреле, однако ничего не произошло", - добавила посол.

Она подчеркнула, что Украина и ее партнеры уже думают о том, как можно избежать нового нападения РФ на Украину.

"В отличие от 2014 года, сейчас это не было бы сюрпризом для нас. Мы все - и в Украине, и вместе с партнерами - уже думаем, как можно этого избежать, потому что никто не хочет полномасштабной войны. Хорошим результатом была бы координация между партнерами, чтобы четко сказать России, что будет, если снова будет война", - пояснила Фельдгузен.

Напомним, в Министерстве обороны Украины напомнили, что нападение России на Украину произошло еще в 2014 году. Что касается обострения ситуации, здесь речь идет о расширении эскалации вглубь территории Украины.

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