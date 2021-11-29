РФ зазнає величезних втрат у разі прямої агресії на Україну, - посол Німеччини

У разі нападу Росії на Україну вона зазнає великих втрат. Це пов'язано з тим, що українські війська нині набагато сильніші, ніж у 2014 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла Німеччини в Україні Анкі Фельдхузен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" .

Посол зазначила, що не знає, чи має Росія намір атакувати Україну.

"Те, чого Росія завжди хоче - це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе про те, чи станеться щось", - сказала Фельдхузен.

Вона наголосила, що побоювання щодо нападу РФ були ще з 2014 року.

"Як дуже багато українців, багато співробітників нашого посольства, я пам'ятаю тодішню ситуацію, і це мене відрізняє від інших дипломатів. Я, можливо, трохи спокійніша тільки тому, що я це вже бачила. Було дуже багато думок, що Росія може посилити агресію". У нас були такі побоювання і у квітні, проте нічого не сталося", - додала посол.

Вона наголосила, що Україна та її партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу РФ на Україну.

"На відміну від 2014 року, зараз це не було б сюрпризом для нас. Ми всі - і в Україні, і разом із партнерами - вже думаємо, як можна цього уникнути, бо ніхто не хоче повномасштабної війни. Хорошим результатом була б координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову буде війна", - пояснила Фельдхузен.