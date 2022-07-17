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РФ показала свое настоящее лицо еще тогда. Сегодня годовщина катастрофы MH17

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Воскресенье 17 июля 2022 11:33
РФ показала свое настоящее лицо еще тогда. Сегодня годовщина катастрофы MH17 Фото: сегодня исполняется 8 лет со дня катастрофы MH17 (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 17 июля, исполняется 8 лет со дня сбития самолета Малайзийских авиалиний MH17, что привело к трагической гибели 298 пассажиров и членов экипажа. Это один из ужасающих примеров и доказательств того, что РФ была и является государством-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"17 июля 2014 года РФ показала всему миру свое истинное лицо государства-террориста. 298 пассажиров рейса MH17 стали не только невинными жертвами российского оружия, но и циничной лжи. И за 8 лет тактика РФ не изменилась - она продолжает убивать мирных граждан и врать", - говорится в сообщении.

Как добавляют в МИД, Украина остается непоколебимой в своем обязательстве добиваться правды, справедливости и ответственности за сбитие рейса MH17.

"Мы полностью доверяем независимому, открытому и беспристрастному уголовному расследованию подозреваемых преступников в Национальной прокуратуре Нидерландов и рассмотрению вопроса об ответственности государства в Международной организации гражданской авиации. Мы призываем все привлеченные государства и стороны в полной мере сотрудничать в рамках расследования в соответствии с Резолюцией СБ ООН 2166 (2014). Тщательный и исчерпывающий судебный процесс должен продолжаться, чтобы привлечь виновных к ответственности и добиться справедливости для жертв трагедии MH17 и их членов семей", - подчеркивают в министерстве.

Что установлено следствием по катастрофе MH17

  • обработано более 2 млн телефонных перехватов лиц, причастных к сбитию самолета, а также проанализировано более 1,5 млн телефонных соединений абонентов, находившихся в зоне покрытия мобильных операторов на месте старта ракеты и по всему маршруту движения ЗРК "БУК" через Луганск и Донецкую область в период 16-18 июля 2014 года;
  • установлено более 150 человек, причастных к совершению данного преступления, еще более 260 человек допрошены в качестве свидетелей;
  • с участием украинских экспертов проведено более 3 тысяч различных исследований;
  • при участии нидерландских экспертов отобраны образцы грунта из мест возможного осуществления запуска ракеты "БУК М1" для проведения сравнительных исследований;
  • было проведено 3Д-сканирование аппаратной части и отобраны для исследований образцы боевой части и пороховых зарядов двух модификаций зенитно-управляемых ракет: 9М38М1 и 9М38 в ЗРК "БУК";
  • установлено точное время и маршрут, по которому зенитно-ракетный комплекс "БУК" был доставлен с территории РФ в Украину, а также время осуществления запуска зенитно-управляемой ракеты по пассажирскому самолету и место ее старта;
  • установлено время и маршрут, по которому ЗРК "БУК" был вывезен в РФ;

Напомним, катастрофа произошла 17 июля 2014 года в разгар боевых действий на Донбассе. Российские войска сбили самолет, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзия), в результате погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Обвиняемыми в этом деле проходят четыре человека, всем им грозит пожизненное заключение.

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