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РФ показала своє справжнє обличчя ще тоді. Сьогодні річниця катастрофи MH17

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Неділя 17 липня 2022 11:33
РФ показала своє справжнє обличчя ще тоді. Сьогодні річниця катастрофи MH17 Фото: сьогодні виповнюється 8 років від дня катастрофи MH17 (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У неділю, 17 липня, виповнюється 8 років з дня збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, яке призвело до трагічної загибелі 298 пасажирів та членів екіпажу. Це один з жахливих прикладів та доказів того, що РФ була і є державою-терористом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"17 липня 2014 року РФ показала всьому світу своє справжнє обличчя держави-терориста. 298 пасажирів рейсу MH17 стали не тільки невинними жертвами російської зброї, але й цинічної брехні. І за 8 років тактика РФ не змінилася – вона продовжує вбивати мирних громадян і брехати", - йдеться в повідомленні.

Як додають в МЗС, Україна залишається непохитною у своєму зобов’язанні домагатися правди, справедливості та відповідальності за збиття рейсу MH17.

"Ми цілком довіряємо незалежному, відкритому та неупередженому кримінальному розслідуванню щодо підозрюваних злочинців у Національній прокуратурі Нідерландів та розгляду питання щодо відповідальності держави в Міжнародній організації цивільної авіації. Ми закликаємо всі залучені держави та сторони повною мірою співпрацювати у рамках розслідування відповідно до Резолюції РБ ООН 2166 (2014). Ретельний і вичерпний судовий процес має продовжуватись, щоб притягнути винних до відповідальності та добитися справедливості для жертв збиття MH17 і їх членів сімей", - підкреслюють в міністерстві.

Що наразі встановлено слідством по збиттю MH17

  • опрацьовано більше 2 млн телефонних перехоплень осіб, причетних до збиття літака, а також проаналізовано більше 1,5 млн телефонних з’єднань абонентів, які перебували в зоні покриття мобільних операторів на місці старту ракети та по всьому маршруту руху ЗРК "БУК" через Луганську та Донецьку області в період 16-18 липня 2014 року;
  • встановлено понад 150 осіб, причетних до вчинення даного злочину, ще понад 260 осіб допитано в якості свідків;
  • за участі українських експертів проведено понад 3 тисячі різноманітних досліджень;
  • за участі нідерландських експертів відібрані зразки ґрунту з місць можливого здійснення запуску ракети "БУК М1" для проведення порівняльних досліджень;
  • було проведено 3Д-сканування апаратної частини та відібрані для досліджень зразки бойової частини і порохових зарядів двох модифікацій зенітно-керованих ракет: 9М38М1 та 9М38 до ЗРК "БУК";
  • встановлено точний час і маршрут, яким зенітно-ракетний комплекс "БУК" був доставлений з території РФ до України, а також час здійснення запуску зенітно-керованої ракети по пасажирському літаку та місце її старту;
  • встановлено час і маршрут, за яким ЗРК "БУК" було вивезено до РФ;

Нагадаємо, катастрофа сталася 17 липня 2014 року в розпал бойових дій на Донбасі. Російські війська збили літак, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур (Малайзія), в результаті загинули всі 283 пасажири і 15 членів екіпажу.

Обвинуваченими в цій справі проходять чотири особи, всім їм загрожує довічне ув'язнення.

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