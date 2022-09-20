У РФ погрожують перетворити Британію на "марсіанську пустелю" ядерним ударом

За його словами, Росія "точно не використовуватиме ядерну зброю для ударів по Україні", але вона нібито може застосувати її для обстрілу Німеччини або Британії.

"Коли Байден каже, що буде якась реакція, "у нас п'ята стаття", але якщо з британських островів протягом п'яти хвилин зробити марсіанську пустелю – тактичною оперативною зброєю без залучення стратегічного потенціалу, то п'яту статтю можна застосувати лише за кого? За марсіанську пустелю, якої вже не існує як держави. Нічого вони не дадуть відповіді", - заявив Гурулєв.

Він додав, що такий варіант нібито слід розглядати у разі, якщо Північноатлантичний альянс запровадить свої війська до України.