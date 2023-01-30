Кремль може готувати новий етап "часткової мобілізації", - британська розвідка

Російська влада не виключає можливість проведення ще одного раунду у рамках "часткової мобілізації". Це потрібно для нового наступу в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, 22 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що російські прикордонники перешкоджають виїзду з Росії киргизьких трудових мігрантів із двома паспортами, повідомляючи чоловікам, що їхні імена значаться в мобілізаційних списках.

Крім того, 23 січня прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що указ про "часткову мобілізацію" продовжує залишатися чинним, заявивши, що указ, як і раніше, необхідний для підтримки збройних сил. Спостерігачі запитували, чому цей захід не був офіційно скасований.

"Можливо, російське керівництво продовжує шукати способи задовольнити потреби у великій кількості особового складу, необхідного для підтримки будь-якого великого наступу в Україні в майбутньому, при мінімізації внутрішнього інакомислення", - зазначають у Міноборони Британії.