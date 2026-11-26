За його словами, Київ зараз очікує від Вашингтона можливої ​​дати наступного раунду переговорів. Україна розраховує, що це буде перша декада грудня.

"У будь-якому випадку, це буде чотиристороння зустріч, за участю європейців, росіяни на це згодні. Дуже важливо, по-перше, остаточно легалізувати участь європейців у переговорному процесі, потім їх уже звідти буде неможливо викинути", - зазначило джерело.

Співрозмовник додав, що, по-друге, необхідно зафіксувати всередині самої Європи цей формат, хто її представлятиме на переговорах.

Глава російської делегації на перемовинах в Абу-Дабі Володимир Мединський пообіцяв окрему зустріч з європейцями за участі України. При цьому росіяни планували зробити це не в рамках основного переговорного треку, а в готелі, щось на кшталт побічного заходу.

"Але чи то дозволу не отримав, чи то ще щось, зрештою не зустрівся. А потім росіяни почали викручуватися, мовляв, хочете зустрітися - тоді приїжджайте до Москви", - розповів співрозмовник.

Але Україна вперлася: поки делегація від Європи не буде офіційно й повноцінно сидіти за столом спільних переговорів, жодних поїздок не буде.

"Уже потім, у майбутньому, у розвиток цих контактів - це можливо, але не на цьому етапі. Але росіяни вимагають, щоб вони приїхали перед багатосторонньою зустріччю. Ми поки намагаємося перевести це у формат відеоконференції - якщо цей крок взагалі робити", - зазначило джерело.