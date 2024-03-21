РФ подовжила маршрут суден до Новоросійська майже в 4 рази. Гуменюк дала пояснення

"Абсолютно безпечним не може бути. Тому що кара небесна для них все ж існує. Але очевидним є те, що вони визнають наявність загрози оскільки змінюють таким чином маршрути прямування, навіть цивільних суден. Оскільки ми неодноразово позначали, що ті, кораблі, навіть цивільні, які задіяні в забезпеченні ворожої армії, є законною ціллю", - констатувала вона.

Коментуючи активність російських кораблів, Гуменюк вказала на один момент.

"В цілому ми не бачили критичної зміни активності. Змінюються маршрути, але загалом активність по прямуванню і суднозаходах залишається більш-менш сталою", - додала спікер.

Про що йдеться?

Російські кораблі, прямуючи до Новоросійська наразі змінюють свою траєкторію. Якщо раніше це був відносно короткий шлях 2500 км, то зараз це 9000 км, тобто ворожі кораблі прямують через все Середземне море.