РФ подовжила маршрут суден до Новоросійська майже в 4 рази. Гуменюк дала пояснення

Росія подовжила кілометраж маршруту кораблів до Новоросійська. Хоча і цей шлях навряд чи можна назвати безпечним для ворожих суден.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк під час телемарафону.
"Абсолютно безпечним не може бути. Тому що кара небесна для них все ж існує. Але очевидним є те, що вони визнають наявність загрози оскільки змінюють таким чином маршрути прямування, навіть цивільних суден. Оскільки ми неодноразово позначали, що ті, кораблі, навіть цивільні, які задіяні в забезпеченні ворожої армії, є законною ціллю", - констатувала вона.
Коментуючи активність російських кораблів, Гуменюк вказала на один момент.
"В цілому ми не бачили критичної зміни активності. Змінюються маршрути, але загалом активність по прямуванню і суднозаходах залишається більш-менш сталою", - додала спікер.
Російські кораблі, прямуючи до Новоросійська наразі змінюють свою траєкторію. Якщо раніше це був відносно короткий шлях 2500 км, то зараз це 9000 км, тобто ворожі кораблі прямують через все Середземне море.
22 вересня 2023 року було завдано ракетного удару по штабу Чорноморського флоту в Севастополі.
Про те, що після удару по штабу Чорноморського флоту російські війська перевели кілька кораблів із тимчасово окупованого Севастополя до Новоросійська (Краснодарський край РФ), ймовірно, у спробі захистити їх від ударів ракетами та безпілотниками, стверджувалося й у звіті Інституту вивчення війни. Тоді йшлося про 14 кораблів, які перебазували у Новоросійськ окупанти.
При цьому російські кораблі, ймовірно, боячись нових ударів, стали рідше залишати акваторію тимчасово окупованого Криму.
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