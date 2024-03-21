РФ продлила маршрут судов в Новороссийск почти в 4 раза. Гуменюк дала объяснение

Россия продлила километраж маршрута кораблей до Новороссийска. Хотя и этот путь вряд ли можно назвать безопасным для вражеских судов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк во время телемарафона.
"Абсолютно безопасным не может быть. Потому что кара небесная для них все же существует. Но очевидно то, что они признают наличие угрозы поскольку меняют таким образом маршруты следования, даже гражданских судов. Поскольку мы неоднократно обозначали, что те, корабли, даже гражданские, которые задействованы в обеспечении вражеской армии, законная цель", - констатировала она.
Комментируя активность российских кораблей, Гуменюк указала на один момент.
"В целом мы не видели критического изменения активности. Меняются маршруты, но в целом активность по следованию и судозаходам остается более-менее устойчивой", - добавила спикер.
Российские корабли, направляясь в Новороссийск сейчас изменяют свою траекторию. Если раньше это был относительно короткий путь 2500 км, то сейчас это 9000 км, то есть вражеские корабли следуют через все Средиземное море.
22 сентября 2023 года был нанесен ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе.
О том, что после удара по штабу Черноморского флота российские войска перевели несколько кораблей из временно оккупированного Севастополя в Новороссийск (Краснодарский край РФ), вероятно, в попытке защитить их от ударов ракетами и беспилотниками утверждалось и в отчете Института изучения войны. Тогда речь шла о 14 кораблях, которые перебазировали в Новороссийск оккупанты.
При этом российские корабли, внроятно, боясь новых ударов, стали реже покидать акваторию временно оккупированного Крыма.
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