У РФ почали тестувати бусифікацію: чоловіків забирають просто з вулиць

У російському Омську повідомляють про нову практику залучення чоловіків до військової служби. Затриманих доставляють до пунктів відбору, де їх під примусом змушують підписати контракт із Міноборони РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Омское гражданское объединение".
Один із таких випадків стався днями, коли 31-річного чоловіка затримали на вулиці, коли він пив пиво. Після цього його доставили до пункту відбору "Сіріус 55".
За словами родичів, там на чоловіка чинили психологічний тиск, після чого він підписав контракт із Міністерством оборони РФ. Родичі звернулися до прокуратури, однак там попросили "надати додаткові документи та звернутися повторно".
Формально рейди за участю поліції та працівників військових структур можуть проводитися для пошуку людей, які порушують правила військового обліку.
Однак, як зазначається, затриманим також пропонують або нав'язують підписання контрактів із російським Міноборони.
За словами представників правозахисного проєкту "Идите лесом", російській владі стає дедалі складніше залучати добровольців для участі у війні. Через це, на думку правозахисників, влада розширює практику примусового вербування.
Серед методів, які вони називають, - затримання чоловіків на вулицях, візити чиновників додому та на роботу, а також вербування боржників, умовно засуджених і нещодавно демобілізованих військовослужбовців.
За деякими даними, у віддалених містах РФ такі випадки не випадкові, а є тестуванням Кремлем реакції соціуму на можливу посилену мобілізацію. Наприклад, у Пензі працює та сама система "рекрутингу", що й в Омську. Силовики цілеспрямовано ловлять чоловіків із боргами та судимостями просто на вулицях або перехоплюють їхній транспорт. Контракти змушують підписувати навіть тих, кого затримали на вулиці у стані сп'яніння.
Примітно, що військовий комісар Пензенської області Андрій Сурков підтвердив проведення вуличних рейдів для пошуку військовозобов'язаних, але заперечив їхній зв'язок з мобілізацією.
Крім того, президент України Володимир Зеленський розкрив план Путіна зі "швидкої" мобілізації у РФ. Російський диктатор Путін планує оголосити її після проведення парламентських виборів.