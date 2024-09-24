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У РФ почали блокувати преміальні електромобілі з Китаю: як працюватимуть обмеження

Фото: у РФ почали блокувати преміальні електромобілі з Китаю (zeekr.eu)
Автор: Константин Широкун

Китайський виробник електромобілів Zeekr вже найближчим часом відключить "сірі" автомобілі бренду. Під санкції потраплять усі моделі, ввезені до РФ неофіційно. Таким чином, китайський бренд має намір серйозно боротися з незаконно експортованими машинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Motor.

Блокуванню підлягають електромобілі, які призначалися для реалізації в Китаї, проте потрапили на територію РФ. Представники Zeekr повідомили, що видалено відключать електромобілі, зроблені після середини липня 2024 року. Компанія буде відстежувати свої машини за допомогою геолокації.

Якщо фахівці виявлять, що транспортні засоби перебувають за межами зазначеної у договорі зони обслуговування, електроніка заблокує можливість запуску, після чого запропонує повернути електромобілі на територію Китаю. Крім того, відключення чекає машини, в яких встановлені сім-картки неофіційних виробників. Цікаво, що про блокування авто у інших країнах поки що не повідомлялось.

Вперше про можливість блокування "сірих" електромобілів Zeekr повідомлялось у середині літа. Тоді планувалось, що автовиробник блокуватиме дисплеї своїх машин.

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