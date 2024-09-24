В РФ начали блокировать премиальные электромобили из Китая: как будут работать ограничения

Блокировке подлежат электромобили, предназначавшиеся для реализации в Китае, однако попавшие на территорию РФ. Представители Zeekr сообщили, что удаленно отключат электромобили, произведенные после середины июля 2024 года. Компания будет отслеживать свои машины с помощью геолокации.

Если специалисты обнаружат, что транспортные средства находятся вне указанной в договоре зоны обслуживания, электроника заблокирует возможность запуска, после чего предложит вернуть электромобили на территорию Китая. Кроме того, отключение ждет машины, в которых установлены сим-карты неофициальных производителей. Интересно, что о блокировке авто в других странах пока не сообщалось.

Впервые о возможности блокировки "серых" электромобилей Zeekr сообщалось в середине лета. Тогда предполагалось, что автопроизводитель будет блокировать дисплеи своих машин.