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РФ почала виробляти "шахеди" для ударів по Україні: у чому їх відмінність

Фото: РФ почала виробляти "шахеди" для ударів по Україні, у чому їх відмінність (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Росія почала використовувати для ударів по Україні дрон-камікадзе власного виробництва - так звану нову "Герань-2". Стали відомі п’ять її відмінностей від іранських Shahed.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.

Корпус та матеріал

Зображення дрона-камікадзе "Герань-2" показують, що нова версія отримала дещо інший корпус, який складається зі з’єднаних між собою елементів, тоді як у Shahed він був цільнолитий. Наприклад, на одному з фрагментів хвоста дрона-камікадзе "нового" дрона "Герань-2" є отвори для з’єднання частин цього безпілотника, які були відсутні у Shahed.

Порівняння кріплення хвоста умовної нової "Герані" (зверху) та старого Shahed (знизу) (defence-ua.com)

Матеріал, який використовується в корпусі цих дронів-камікадзе схожий на піну, тоді як у іранського Shahed це були друковані "соти.

Бойова частина та батарея

Нова "Герань-2" також отримала нову бойову частину, яка маркується кирилицею замість латиниці і оснащена вольфрамовими кульками.

Що стосується батареї, то раніше вона була зроблена з акумуляторів типу Li-Ion 18650, а у "Герань-2" - це гелева акумуляторна батарея, причому від російського бренда Delta Battery.

Батарея (defence-ua.com)

Антени

"Нова" "Герань-2" також оснащується антенами з блоком "Комета", який забезпечує захист від перешкод і раніше у Shahed не використовувався.

Використання "шахедів" РФ

Під час масштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти почали використовувати дрони-камікадзе. Їх Кремлю постачав Іран, влада якого постійно відмовлялася від подібних поставок до Росії.

У більшості випадків РФ використовує дрони для розвідки українських позицій сил оборони та масованих атак по Україні, остання з яких сталася в ніч проти четверга, 20 липня. Докладніше про її наслідки – у матеріалі РБК-Україна.

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