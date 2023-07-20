РФ почала виробляти "шахеди" для ударів по Україні: у чому їх відмінність

Корпус та матеріал

Зображення дрона-камікадзе "Герань-2" показують, що нова версія отримала дещо інший корпус, який складається зі з’єднаних між собою елементів, тоді як у Shahed він був цільнолитий. Наприклад, на одному з фрагментів хвоста дрона-камікадзе "нового" дрона "Герань-2" є отвори для з’єднання частин цього безпілотника, які були відсутні у Shahed.

Порівняння кріплення хвоста умовної нової "Герані" (зверху) та старого Shahed (знизу) (defence-ua.com)

Матеріал, який використовується в корпусі цих дронів-камікадзе схожий на піну, тоді як у іранського Shahed це були друковані "соти.

Бойова частина та батарея

Нова "Герань-2" також отримала нову бойову частину, яка маркується кирилицею замість латиниці і оснащена вольфрамовими кульками.

Що стосується батареї, то раніше вона була зроблена з акумуляторів типу Li-Ion 18650, а у "Герань-2" - це гелева акумуляторна батарея, причому від російського бренда Delta Battery.

Батарея (defence-ua.com)

Антени

"Нова" "Герань-2" також оснащується антенами з блоком "Комета", який забезпечує захист від перешкод і раніше у Shahed не використовувався.

Використання "шахедів" РФ

Під час масштабного вторгнення РФ в Україну російські окупанти почали використовувати дрони-камікадзе. Їх Кремлю постачав Іран, влада якого постійно відмовлялася від подібних поставок до Росії.

У більшості випадків РФ використовує дрони для розвідки українських позицій сил оборони та масованих атак по Україні, остання з яких сталася в ніч проти четверга, 20 липня. Докладніше про її наслідки – у матеріалі РБК-Україна.