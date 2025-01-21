РФ почала використовувати новий дрон "КУБ-2". Defense Express дізнався його характеристики

Як зазначає видання, про існування нових дронів концерн оголосив лише сьогодні, зазначивши, що повезе зразки з експортними індексами "КУБ-2-Э" на виставку озброєння IDEX 2025, яка пройде в Об'єднаних Арабських Еміратах 17-21 лютого.

Однак 117-та окрема важка механізована бригада ЗСУ ще 7 січня опублікувала відео з перехопленням цього російського безпілотника за допомогою зенітного FPV-дрона. Але дрон "КУБ-2" був невірно ідентифікований, як "Ланцет".

Фото: дрон-камікадзе "КУБ-2" (ілюстрація: концерну "Калашников")

Фактично єдиною оголошеною характеристикою "КУБ-2" є бойова частина вагою 10 кг. Водночас вона може бути двох видів.

Перша - для ураження живої сили та неброньованої техніки, що прямо вказує на її уламковий характер.

Друга дозволяє уражати та самі цілі, а також легкоброньовану техніку, а також "стартові позиції БПЛА" та "майданчики базування вертольотів". Такий дивний перелік цілей для другого типу бойової частини може вказувати на те, що вона касетна.

Також задекларована можливість використання не лише вдень, а й в ночі, що вказує на можливість оснащення й тепловізійними камерами.

Водночас дальність застосування "КУБ-2" залишається не розголошеною. Але Defense Express зазначає, що старі дрони-камікадзе "КУБ" від "Калашникова" постачаються та використовуються спільно із розвідувальним БПЛА "Гранат-4", який також виконує роль ретранслятора сигналів.

Фото: дрон-камікадзе "КУБ" (Defense Express)

Зазначається, що різниця між "КУБ" та новим "КУБ-2" значна. Зокрема, у "КУБ" була можливість ураження лише стаціонарних цілей із відомими координатами, бо він не має камери. Також у нього була обмежена за потужністю бойова частина вагою у 3 кг.

Водночас "КУБ-2" фактично займає сегмент "Ланцета" і виступає його конкурентом, при цьому маючи більшу бойову частину.

"При цьому сам "Ланцет" випускається Zala, що входить у структуру "Калашникова" і питання необхідності створення конкурента своєї ж продукції доволі цікаве, хоча наразі й залишається без відповіді.", - зазначило видання.